Goldener Herbst endet: Es wird wieder kälter

Nach kräftiger Sonne und noch einem überdurchschnittlich warmen Oktobertag heißt es vorerst Abschiednehmen von den milden Temperaturen.

Am Donnerstag wird es laut Experten der Österreichischen Unwetterzentrale unbeständig. Trocken bleibt es zunächst noch in Unterkärnten und der Südsteiermark, hier wird es in der Nacht auf Freitag verbreitet nass. „Die Strömung dreht dann mit dem Durchgang der Kaltfront von Südwest auf Nordwest, damit fließt in den kommenden Tagen spürbar kühlere Luft ins Land“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.