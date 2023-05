Gmunden: Ausgezeichnete Klimastrategie dank Bürgerbeteiligung

Und Gmunden hat einen oberösterreichweit beispielgebenden Prozess durchlaufen, ehe die Strategie im Herbst vorigen Jahres im Gemeinderat beschlossen wurde.

134 Vorschläge realisiert

Begonnen hat es damit, dass Teilnehmer der Fridays for Future-Klimastreiks zu Workshops ins Rathaus geholt wurden. Aus einem Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wurden 38 „Klimaschutzideen“ generiert, die Aufnahme in die Klimastrategie fanden. Die Bediensteten der Stadt waren aufgerufen, Energiesparideen einzubringen – 134 Vorschläge wurden realisiert.