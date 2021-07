Gluthitze, Dürre und Sorgen wegen Sonnwendfeuern

Trotzdem ist die Situation bereits kritisch. In Niederösterreich und Tirol gab es zuletzt mehrere Flur- und Waldbrände. Eine Böschung war etwa nahe der A1 bei Oed im Bezirk Amstetten in Brand geraten. Das sorgte wegen der starken Rauchentwicklung für Gefahren auf beiden Fahrbahnen. Schon in zwölf Bezirken Niederösterreichs wurde die Waldbrandverordnung in Kraft gesetzt. Das heißt, dass Rauchen, jegliches Feuer entzünden, das Wegwerfen von brennenden und glimmenden Gegenständen, aber auch das Wegwerfen von Glasflaschen in allen Waldgebieten und in Waldrandnähe verboten ist. Schon jetzt hat sich im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Waldbrände in NÖ verdreifacht.

Folgen hat die erlassene Waldbrandverordnung auch im Bundesland Salzburg. Alle Sonnwendfeuer in der Nähe von Wäldern müssen abgesagt werden. Der Wetterbericht habe den Behörden keine andere Wahl gelassen, sagt Wolfgang Fizek, Forstchef der BH Salzburg-Umgebung für Flachgau. Auch in fast allen Bezirken Kärntens – mit Ausnahme von Wolfsberg – und in Oberösterreich sind Verordnungen in Kraft getreten. In Tirol gibt es vorerst nur Warnungen. Ob es hier zu Verboten kommen wird, ist noch nicht entschieden.

Sorgenfalten haben aber auch viele Bauern, weil kein Regen in Sicht ist und die Pflanzen nicht weiterwachsen. "Schäden wird es bei allen Früchten geben. Die Ernte wird deutlich unter dem Jahresschnitt bleiben", vermutet Landwirt Dietmar Hipp aus Niederösterreich.