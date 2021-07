Gewitterfront sorgt ab dem Morgen für Starkregen

Die Gewitter kündigten sich bereits am Dienstagabend an. Der West wurde von Gewittern, starkem Wind und Regen sowie teilweise Hagel heimgesucht. In Tirol wurde die Ötztalstraße teils fünf Meter hoch verschüttet. Seit den frühen Morgenstunden ist heute auch der Osten dran.

Aktuell schiebt sich eine große Gewitterfront von Süden kommend über Österreich. Betroffen davon ist fast ganz Österreich. Für manche Teile gibt es auch eine Gewitterwarnung. In Osttirol, Teilen von Kärnten und der Steiermark sowie in Niederösterreich, Burgenland und Wien ist mit Starkregen zu rechnen. Windspitzen bis zu 100 km/h werden ebenfalls keine Seltenheit sein. Außerdem kann es in manchen Bereichen auch hageln, wie die Österreichische Unwetterzentrale (uwz.at) berichtet.