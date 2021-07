37 Grad in Niederösterreich: Hitzerekord am Dienstag nicht geknackt

Die Hitze in Ostösterreich hat am Dienstag einen neuen Höhenflug erreicht. Die bisherige Hitzerekord des Jahres ist allerdings ungebrochen geblieben. Die exakt 37,0 Grad Celsius, gemessen in der Gemeinde Pottschach im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, liegen unter dem Höchstwert vom Donnerstag vergangener Woche, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

An diesem Tag wurden im ebenfalls in Niederösterreich gelegenen Bad Deutsch-Altenburg am Nachmittag 37,5 Grad gemessen. Die aktuelle Hitzewelle lieferte am Dienstagnachmittag ansonsten an sieben weiteren Messstationen zumindest Werte bis oder über 35 Grad Celsius. Mit 35,9 Grad lag der zweithöchste gemessene Wert in Wien in Stammersdorf, die weiteren Höchstwerte wurden je zur Hälfte in Wien und in Niederösterreich registriert. Der niedrigste Wert wurde übrigens wieder auf dem Tiroler Brunnenkogel in 3.437 Meter Seehöhe mit 4,6 Grad gemessen - am vergangenen Donnerstag lag hier exakt derselbe Wert vor.