Getötete Hochschwangere in Kärnten: Mann "dringend tatverdächtig"

Bei dem Mann könnte es sich um den Vater des ungeborenen Kindes handeln. Ein DNA-Abgleich soll nun Gewissheit bringen. Der Verdächtige sei nach vorläufigem Stand ein Bekannter des Opfers gewesen.

Trotz der Fortschritte in dem Fall betonte die Staatsanwältin, dass noch "umfangreich ermittelt" werde. Angesprochen auf mögliche weitere Verdächtige meinte sie: "Man muss noch in alle Richtungen weiter ermitteln."

Zwei Kinder zu Tatzeitpunkt in Wohnung

Die 31 Jahre alte Frau wurde in der Nacht auf Samstag tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Zwei ihrer drei Kinder (drei und vier Jahre alt) befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung. Das dritte Kind (neun Jahre alt) war bei der Mutter des Opfers.

Nachbarn der Frau hatten Alarm geschlagen, nachdem sie Lärm aus der Wohnung vernommen hatten.