Geteiltes Facebook-Posting: Hunderte auf der Anklagebank

Vier Männern wurde deshalb am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht. Der Vorwurf: üble Nachrede. Herr J. hat bereits im Vorfeld des Verfahrens 1.300 Euro an den Rechtsanwalt des Geschädigten überwiesen. Ob das eine kluge Entscheidung war, ist offen. Denn im Strafverfahren selbst kommen die Angeklagten in St. Pölten glimpflich davon. Statt eines Urteils erfolgt eine Diversion, 100 Euro müssen die Männer bezahlen, dann ist die Sache für sie erledigt. Auch viele andere Richter sollen sich für diese Vorgangsweise entschieden haben, heißt es.

Fälle häufen sich

Dass oft nur ein Mausklick ausreicht, um auf der Anklagebank zu landen, weiß auch Florian Knotek. Der auf Internetrecht spezialisierte Anwalt aus Baden bei Wien berichtet, dass sich in diesem Bereich die Fälle häufen würden. „Vor allem auch junge Menschen machen den Fehler, dass sie Inhalte teilen oder Fotos verschicken, die einen Strafbestand darstellen“, sagt Knotek. Dabei handle es sich oftmals nicht um ein Kavaliersdelikt, so der Experte. Und: Unwissenheit schütze vor Strafe nicht.