Zu viel Werbung hat ihren Preis

Wie weit dürfen Ärzte bei der Werbung für ihre Behandlungen gehen? Mit dieser Frage musste sich jetzt das Landesverwaltungsgericht Wien beschäftigen. Dorthin hatte sich die bekannte plastische Chirurgin Dagmar Millesi aus Wien gewandt, nachdem sie vom Disziplinarrat der Ärztekammer zu einer Geldstrafe von 6000 Euro (davon 4000 € bedingt) verdonnert worden war.

Anlass war Millesis Auftritt in der ATV-Doku-Reihe "Ein Leben für die Schönheit", die Schönheitsmediziner in ihrem Arbeitsalltag begleitete. Für den Disziplinarrat verstieß die Medizinerin damit gegen die Werbebeschränkungen im Ärztegesetz. Ihn stört aber weniger, dass dabei Eingriffe, wie Brustvergrößerungen, vor laufender Kamera durchgeführt wurden, sondern dass der Sender auch das Privatleben der Ärztin ausgiebig ausleuchtete. Etwa ihre maßgeschneiderte Garderobe oder das beheizte Schwimmbecken, das sich Millesi als Ausgleich für ihren stressigen Job bauen ließ. Das sei keine sachliche Information über ärztliche Leistungen mehr, sondern "Selbstanpreisung der eigenen Person in marktschreierischer Weise".