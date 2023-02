Gesunde Böden reduzieren Gefahr für Antibiotika-Resistenzen

Einige Antibiotikaresistenzen kommen ziemlich sicher ursprünglich von Umweltkeimen. Dabei sei es keine Frage, ob weitere Resistenzen aus der Umwelt auf humanpathogene Keime übertreten, "es ist nur eine Frage wann", meint Markus Wögerbauer von der AGES. Er erforscht in einem EU-Projekt, wie sich Bakterien und Resistenzgene in Böden und Flüssen ausbreiten. Erste Ergebnisse zeigen: Je gesünder ein Ökosystem, umso schlechter geht es antibiotikaresistenten Bakterien.

Speziell wenn Antibiotika Krankheitserreger nicht vollständig ausmerzen, können die unter Druck stehenden Keime Erbgutmaterial, insbesondere Resistenzgene, aus ihrer Umgebung aufnehmen und in ihr Erbgut einbauen. So kann sich die Resistenz unter den Bakterien verbreiten.

Keime überall zu finden

Solche resistenten Keime findet man nicht nur in Kliniken oder der intensiven Tierhaltung. Auch im Boden, in der Luft und im Wasser gibt es einen riesigen Pool davon und sie zirkulieren zwischen Menschen und Umwelt. So stammen beispielsweise Resistenzgene, welche die Antibiotika Fluorchinolone, Carbapeneme und Colistin inaktiv machen, mit hoher Wahrscheinlichkeit von Umweltkeimen, heißt es am Montag in einer Aussendung des Wissenschaftsfonds FWF.