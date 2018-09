Gesucht: Strategien für qualifizierte Polizisten

Das Innenministerium sucht derzeit intensiv nach Polizei-Nachwuchs. Doch das sinkende Niveau bei den Bewerbern, speziell in Wien, birgt momentan Probleme. Der KURIER-Bericht, wonach Bewerber aktuell mit „um die 200 Punkte“ genommen werden – das Maximum sind 982 Punkte – sorgt für Aufregung. Speziell bei Rechtschreibung und Grammatik der potenziellen Polizisten mangelt es, auch bei autochthonen Österreichern.

„Offensichtlich ist der Beruf Polizist zu unattraktiv. Der Herr Innenminister hat zu wenig getan, die Arbeitsbedingungen im Polizeidienst zu verbessern“, sagt Stephanie Krisper, Sicherheitssprecherin der Neos. Auch das Einstiegsgehalt sei zu gering und sei für Polizisten nur mit Überstunden sinnvoll. „Das ist kein Zustand. Hier gehört das Steuergeld investiert anstatt Geld für Pferdestaffeln und PR-Aktionen wie die Übung in Spielfeld zu stecken.“ (Die Grenz-Übung kostetet über eine halbe Million Euro, Anm.) Auch die Art der Rekrutierung stößt auf Verwunderung: „Der Innenminister rekrutiert bekannterweise durch Inserate in rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Zeitschriften. So ein Vorgehen schadet dem Ruf der Polizei“, meint Krisper. Inseriert wurde etwa in der umstrittenen Zeitschrift Wochenblick.