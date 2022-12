Gesuchter 32-Jähriger reiste mit Cannabis-Zimtschnecken im Gepäck

Die Bundespolizei Bayern machte am vergangenen Dienstagabend eine nur "süße" Entdeckung: Am Bahnhof Lindau-Reutin, in der Nähe der Vorarlberger Grenze, führte ein Reisender im Eurocity- Zug von Zürich nach München - der kurz zuvor auch durch Österreich gefahren war - vier mit Cannabisblüten versetzte Zimtschnecken und CBD-Cannabisblüten mit sich.

Die Beamten stellten die Zimtschnecken und die Blüten sicher und zeigte den Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.