Gesperrte Moscheen weiter offen: Aber keine Polizeikontrollen

Obwohl die Arabische Kultusgemeinde (AKG) vom Kultusamt per Bescheid aufgelöst wurde, wird in deren Moscheen nach wie vor gepredigt und gebetet. Im Ö1-Morgenjournal erklärte Obmann Zikry Gabal, dass alle Gebetsräume offenbleiben würden. Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal stellt deshalb rechtliche Konsequenzen in Aussicht. Man werde „alle Möglichkeiten des Rechtsstaats ausschöpfen“, kündigt er an. Konkreter wird er allerdings nicht.

Wie berichtet, hatte die türkis-blaue Regierung am 8. Juni die Auflösung der AKG – und damit einhergehend die Sperre von sechs Moscheen verkündet. Gründe für die Auflösung der Kultusgemeinde seien die zu geringe Anzahl von Moscheen sowie salafistische Tendenzen in den Gebetsräumlichkeiten gewesen. Insbesondere in der As-Sunnah-Moschee des VSC-Kulturvereins in der Mariahilfer Garbergasse soll der Imam radikal gepredigt haben – was Gabal bestreitet.

Die Moscheen dürften nun trotz der vollmundigen Ankündigung der Regierung aber noch geöffnet sein. Wie etwa die arabische Moschee im Welser Traunpark, wie die OÖN berichten. Dort seien die Gläubigen am Ende der Woche wieder zum Freitagsgebet zusammengekommen. Bürgermeister Andreas Rabl ( FPÖ) kündige deshalb nun Polizeikontrollen an und droht mit der „Komplettschließung des Lokals“.