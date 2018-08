Geschichten vom bösen Wolf: Waldviertler haben Angst

Man braucht das Thema „Wolf“ nur anzusprechen an der Schank eines Lokals in Langschlag im niederösterreichischen Waldviertel und schon heißt es „abschießen, die Viecher“. „Wer braucht die“ und „es hat einen Grund, warum sie schon einmal ausgerottet wurden“ – das sind die schärfsten Äußerungen der Gäste.

Nur wenige hundert Meter entfernt haben Wölfe in den Tagen davor sechs Schafe gerissen. Dass seit der Rückkehr der Raubtiere in Österreich und Deutschland noch kein Mensch zu Schaden kam, lässt hier niemand gelten. „Früher hat der Wolf sogar ein Kind aus dem Kinderwagen gestohlen. Das steht in der Pfarrchronik“, erzählt eine Kellnerin. Ob das nur ein „Märchen vom bösen Wolf“ ist oder vergangenes Jahrhundert tatsächlich passierte, weiß sie nicht. Zu gut passt die Geschichte in das Bild der Bewohnter in der betroffenen Region. Persönlich Angst zu haben, gibt kaum jemand zu. Aber man sorge sich um andere.