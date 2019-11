Sprengung von Bankomat nahe Graz ist misslungen

Unbekannte Täter haben am Freitag in der Früh versucht, einen Bankomat in Lieboch im Bezirk Graz-Umgebung zu sprengen. Die Gauner konnten den Geldausgabeautomat aber nicht knacken, jedoch richteten sie ziemlichen Sachschaden an, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Die drei Täter, die von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden, waren um 4.52 Uhr in das Foyer eines Gewerbebetriebes in Lieboch südwestlich von Graz gekommen. Dort versuchten sie den Bankomat zu sprengen, indem sie Sprengstoff in den Geldausgabeschlitz schoben und zündeten.

Die Explosion des bisher noch nicht identifizierten Sprengstoffs beschäftigte das Gerät und das Foyer schwer. Der Automat hielt aber stand. Die drei Kriminellen flüchteten daraufhin ohne Beute. Die Ermittlungen sind laut Polizei im Laufen.