"Geschäft völlig kaputt": Lockdown-Stimmung am Flughafen Wien

Von einem erhöhten Urlaubsbedürfnis der Österreicher ist am Flughafen Wien am Dienstag noch nichts zu bemerken. Während das Verkehrsaufkommen auf Süd- und Ostautobahn von jenem eines Vor-Corona-Arbeitstages kaum zu unterscheiden ist, sind die Zufahrtsstraßen zum Airport eher spärlich befahren. Auch im Parkdeck der Abflug-Terminals stehen Plätze in Hülle und Fülle zur Verfügung. Und an den Schaltern der Airlines herrscht großteils gähnende Leere.