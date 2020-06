Rätsel, die nur die DNA entschlüsselt

Gewissheit. Das ist es, was sich internationale Auftraggeber erhoffen, wenn sie die Gerichtsmedizin Innsbruck (GMI) einschalten. Diskretion. Das steht für das renommierte Institut an oberster Stelle. Denn die Kriminalfälle, mit denen die DNA-Experten konfrontiert werden, haben nicht selten nationale Brisanz. Egal ob es sich um die Identifizierung von Opfern der chilenischen Pinochet-Diktatur, Mitgliedern der russischen Zarenfamilie oder – wie zur Zeit gerade – um die Untersuchung der möglichen Überreste von 43 mexikanischen Studenten handelt.

Deren Verschwinden und die laxen Aufklärungsversuche der Behörden haben für einen Proteststurm gesorgt. Sensibilität ist gefragt. An der GMI will man nicht einmal bestätigen, einen Auftrag erhalten zu haben. Laut den mexikanischen Ermittlern haben drei Mitglieder einer Drogenbande gestanden, die Studenten ermordet und die Leichen verbrannt zu haben.

Außer Asche sind offenbar nur noch ein paar Knochenfragmente zurückgeblieben, die nun in Innsbruck untersucht werden. Das Institut hat sich den Ruf erarbeitet, selbst in scheinbar aussichtslosen Fällen immer wieder Ergebnisse zu liefern. Den Grundstein dafür legte u.a. die Identifizierung von 101 Menschen, die 2004 in Sri Lanka Opfer des Tsunamis wurden.