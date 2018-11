Gericht untersagt Liftverbindung zwischen St. Anton und Kappl

Nach mehreren Verhandlungstagen hat die zuständige Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Wien im Beschwerdeverfahren um eine Skiverbindung zwischen Kappl und St. Anton am Arlberg am Freitag überraschend mündlich eine Entscheidung verkündet. Sie kippte die bereits Ende 2015 von den Tiroler Behörden nach einem UVP-Verfahren erteilte Genehmigung für das Projekt, berichtet die Tiroler Tageszeitung online.

"Die Richterin hat ihre Entscheidung mit den zu erwartenden Naturschutzauswirkungen auf Lebensraum, Landschaft und Arten begründet", sagte Tirols Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer direkt nach der Verhandlung zum KURIER.

Die Landesumweltanwaltschaft und der Alpenverein hatten Beschwerde gegen die Liftpläne eingelegt. "Das öffentliche Interesse am Erhalt von unerschlossenen Räumen wurde als so groß bewertet, dass die Interessen einer Erschließung nicht überwiegen", sagt Kostenzer. Für den Skigebietszusammenschluss hätte das bislang unberührte Malfontal erschlossen werden sollen.

Eine ordentliche Revision hat die Richterin, die sich selbst in zwei Lokalaugenscheinen vor Ort ein Bild gemacht hat, nicht zugelassen. Sie hatte in dem Verfahren eine Reihe von Gutachten eingeholt.

Langes Verfahren

Für Kostenzer ist die Entscheidung "ein klares Signal, dass solche unversehrten Naturräume für künftige Generationen zur Verfügung stehen sollen. Das ist ein Sieg für alle Tiroler." Die lange Verfahrensdauer bei diesem Projekt betrachtet der Landesumweltanwalt hingegen als "Wermutstropfen".

Die Arlberger Bergbahnen hatten ihre Pläne bereits 2008 eingereicht - also vor zehn Jahren. Zwei Millionen Euro sind bereits in die Planung geflossen. Die Liftschaukel mit mehreren Liften, Pisten und Skiwegen hätte 45 Millionen Euro kosten sollen. Eine reine Überspannung des Malfontals, wie sie Kostenzer als Lösung vorgeschlagen hatte, lehnten die Bergbahnen ab.

Der Pistenriese St. Anton hatte sich eine weitere Ausdehnung seines Skigebiets mit zusätzlichen Tiefschneehängen erhofft. Die kleine Gemeinde Kappl wiederum wollte aus dem Schatten des ebenfalls im Paznauntal gelegenen Ischgl treten, das wie St. Anton über ein riesiges Angebot an Liften und Pisten verfügt.