Gerettete Urlauber wollten Bergrettung verklagen und zahlen nun doch

Fanden Einsatz übertrieben

Der Rechtsanwalt hatte sich ursprünglich geweigert, die Rechnung in der Höhe zu bezahlen - unter Hinweis darauf, dass der Einsatz quasi überdimensioniert über die Bühne gegangen war. Daher ließ der Mann den Bergrettern ein Schreiben ins Haus flattern. Die Vorgangsweise sorgte für teils empörte Reaktionen.

Die beiden Deutschen hatten am 3. Februar in Tannheim in Tirol eine Tour zum 1.688 Meter hohen Grasberg Schönkahler unternommen und sich beim Abstieg im dichten Schneetreiben, bei gleichzeitig erheblicher Lawinengefahr, verirrt. Im Zuge des Rettungseinsatzes, an dem drei Trupps mit je fünf Mann beteiligt waren, wurden sie schließlich völlig erschöpft und stark durchnässt aufgefunden. Die Bergretter statteten die Schneeschuhwanderer mit trockener Kleidung aus, versorgten sie mit Getränken und brachten sie sicher zum Zugspitzblick. Dann folgte der Transport retour nach Schattwald.