Geplatzter Traum vom Gratis-Auto: 2500 mögliche Opfer in Österreich

Rusching liegt die Liste eines sogenannten „Advisors“ vor. Das sind Keiler, denen für das Werben neuer Kunden Provisionen versprochen wurden. „Er wurde selber betrogen. Auf seiner Liste stehen rund 3000 Österreicher, von denen 2500 bezahlt haben“, berichtet Rusching. Daraus ergibt sich eine mögliche Schadenssumme von mindestens zwei Millionen Euro.

Kunden und Keiler hätten fest an das Modell geglaubt, wonach Dexcar so günstige liefern kann, weil es aufgrund der schieren Masse an gekauften Autos besonders günstige Einkaufspreise erzielen könne. Als Motivation zum Kundenwerben dienten Provisionen sowie die Versprechen, damit die Wartezeit auf das eigene Fahrzeug verkürzen zu können, erklärt der AK-Experte.

„Am Anfang wurden auch tatsächlich Autos ausgeliefert, die dann bei Werbeevents im ganzen Land präsentiert wurden“, erzählt der Vorarlberger. Besagter „Advisor“ könnte die Spitze der Pyramide in Österreichsein. Es könnte aber auch noch mehr potenzielle Geschädigte geben. Das System hätte aus Ruschings Sicht längst gestoppt werden können: „Wir haben bereits im Frühjahr 2017 Strafanzeige erstattet.“ Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Feldkirch.