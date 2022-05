Geplante Tunnels für Bahnausbau zu steil?

Bedenken der Bürger

Am Mittwoch meldeten sich erneut Gegner des Jahrhundert-Projekts zu Wort. Sie orten Probleme mit dem Untergrund und zogen auch einen Geometer zurate: EU-weit sei bei neugebauten Schienenstrecken mittlerweile eine Steigung von maximal vier Promille Usus, so Thomas Neff von der Bürgerinitiative „IG Bahntunnel Flachgau“. Das aufgrund der Geologie tief verlaufende Projekt der ÖBB komme auf 15,35 Promille, was vor allem bei schweren Güterzügen auch ein Sicherheitsrisiko sei.

Die ÖBB kontern mit 185 Jahren Erfahrung im Streckenbau: „Die Steigung wird in keinem Bereich den empfohlenen Grenzwert von acht Promille überschreiten“, so Sprecherin Birgit Reitbauer.

Die Bewohner sorgen sich auch um das Grundwasser in der Region. Die schon bestehenden Bohrlöcher seien bis oben mit Wasser gefüllt, was das enorme Wasseraufkommen im Boden der Region nochmals bestätigen würde, so die Anrainer. Neff: „Man greift die Riedlwaldplatte an, rund 40.000 Menschen bekommen von hier ihr Wasser.“ Die ÖBB argumentieren, auf eine Tunnelführung unterhalb der Grundwasserleiter zu achten.