Rückzug von der SPÖ-Spitze: Was von Dornauer bleibt

Dornauer gab sich reuig, leistete sich aber dennoch immer wieder Ausritte, die ihm Kritik in den eigenen Reihen einbrachten. Nach dem durch ein Foto publik gewordenen Jagdausflug mit Milliarden-Pleitier René Benko reichte es der Spitzenriege der Landes-Roten.

Den damals 35-Jährigen hatte eine Bemerkung im Landtag eingeholt. Er hatte gemeint, dass er sich eine erkrankte Landesrätin „nicht in der Horizontalen vorstellen“ möchte. Das fanden auch die Frauen in der eigenen Partei nicht witzig.

Am Mittwoch wird der nunmehr 41-Jährige noch eine Rede beim Budget-Landtag halten und dann die Partei und seine Funktionen als Landesrat und Stellvertreter von ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle an Philip Wohlgemuth übergeben.

So merkwürdig es vielleicht bei all den Eskapaden, die Dornauer auch bundesweit bekannt gemacht haben, klingen mag: Mit seinem Abgang als Parteiobmann und Mitglied der schwarz-roten Landesregierung endet eine Phase der Stabilität in der Tiroler Sozialdemokratie. Denn immerhin hat er sich deutlich länger als seine Vorgänger gehalten.

Halbwertszeit: Zwei Jahre

Nach dem Rücktritt von Hannes Gschwentner 2012, damals ebenfalls SPÖ-Landesrat in einer schwarz-roten Landesregierung, verbrauchte die Partei innerhalb von sechs Jahren drei Obleute: Zunächst übernahm Gerhard Reheis die SPÖ, übergab aber 2014 nach einer im Jahr zuvor verlorenen Landtagswahl und dem Rauswurf aus der Koalition mit der ÖVP an Ingo Mayr.