Für sie ist klar: „Dass die SPÖ seit der letzten Wahl so dasteht, ist Schorsch zu verdanken.“ Mit Dornauer als Spitzenkandidat haben die Roten 2022 ein leichtes Plus bei den Landtagswahlen gemacht, sind aber vor allem in die Regierung mit der ÖVP gekommen, wie er in den vergangenen Tagen selbst gerne immer wieder betont.

„Politisch bin ich aber der Meinung, dass es nach diesem Auftritt keine Alternative zum Rücktritt gibt. Benko ist nicht irgendwer, das ist mit den Grundsätzen unserer Bewegung nicht vereinbar.“ Öfner würde sich wünschen, dass Dornauer auch seine anderen Funktionen zurücklegt. Das wäre nur „logisch“

Kommenden Dienstag tagt der SPÖ-Bezirksausschuss Innsbruck-Land. Dornauers Vize, Ex-Nationalrat Max Unterrainer, will den Gesprächen nicht vorgreifen. Ziel sei, „so ordentlich wie möglich in die Zukunft zu schauen – mit welchem Hauptdarsteller auch immer.“

Dornauer hält die SPÖ also weiter in Atem. Im Landtagsklub, in den er sich als normaler Abgeordneter einreihen will, hat er jegliches Vertrauen verspielt. Auch hier droht eine Zerreißprobe. Denn von einer Absprache, nur "temporär" im Landtag zu sitzen, will Dornauer nichts wissen.