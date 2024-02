Genitalverstümmelung: Rund 11.000 Betroffene in Österreich

Rund 11.000 Mädchen und Frauen sind in Österreich von weiblicher Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation/Cutting, Abkürzung: FGM/C) betroffen. Bis zu 3.000 junge Mädchen sind von der kulturell bedingten Form von brutaler Gewalt bedroht. Das hat eine Studie ergeben, die von der Medizinischen Universität Wien in Kooperation mit dem Frauengesundheitszentrum "FEM Süd" zu FGM/C durchgeführt wurde, wobei Daten in mehreren Bundesländern erfasst und zusammengeführt wurden.

Die Studie wurde vom Bundeskanzleramt in Auftrag gegeben, um zu erheben, wie viele von Genitalverstümmelung Betroffene - laut WHO sind es weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen - es hierzulande gibt. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Genitalverstümmelung am 6. Februar wurden nun erste Ergebnisse publik gemacht.