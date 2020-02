Gemachtes Wirtshaus-Nest bleibt frei

Dieter Mayr-Hassler

Sowohl Bund als auch Land haben in jüngster Zeit Maßnahmen zur Stärkung der ländlichen Regionen gesetzt. Das Land Tirol hat sogar eine konkrete Förderung für die Dorfwirtshäuser ins Leben gerufen. Damit will man die Landflucht eindämmen. Derzeit ist eine Trendwende aber noch nicht erkennbar. Das zeigt sich in Amlach in Osttirol.

Dort sucht man seit Monaten vergeblich einen Pächter für das neue Gemeindewirtshaus: Das alte Gemeindehaus wurde um 2,3 Millionen Euro umgebaut und eine moderne Holz- und Beton-Kombination mit Dorfwirtshaus im Parterre und dem „Lindensaal“ im ersten Stock erweitert.

Das Wirtshaus hat 50 Sitzplätze in drei Räumen und eine komplett ausgestattete Gastroküche. Der Veranstaltungsaal bietet mit Tischen für 100 Personen Platz. Dazu gibt es eine Terrasse am Dorfplatz direkt vor dem Lokal und eine überdachte Terrasse im Obergeschoss.