Kampf gegen aussterbende Dörfer im Waldviertel

Das Waldviertel will sich künftig wieder als attraktives Hoffnungsgebiet präsentieren – als Region, in der das Wohnen im Gegensatz zu den Ballungszentren nach wie vor leistbar ist. Als Basis für neue Projekte hat die Fachhochschule St. Pölten Daten erhoben, um einerseits das aktuelle Wohlbefinden der Bewohner abzufragen und Lösungsansätze zu finden. „Herausgekommen ist, dass die Landschaft, Natur, günstigen Preise, der Dorfcharakter und Zusammenhalt als positiv empfunden werden. Verbesserungswürdig sind die Infrastruktur und die Mobilität“, erklärt Michaela Moser, Wissenschaftlerin an der Fachhochschule St. Pölten. Um den Zuzug in der Region befeuern zu können, habe man mehrere Thesen aufgestellt – vor allem die Digitalisierung biete die große Chance, um „Coworking Spaces“, also flexibel nutzbare Arbeitsplätze, zu schaffen. Auch ein spezielles Dorf für ältere Bewohner sei ein spannendes Thema.