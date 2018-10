Dorfsterben: "Wir geben nicht auf, sondern gehen es an"

Orte wie Rappoltschlag in der Gemeinde Waldhausen haben schon bessere Zeiten erlebt. Neben Bauruinen sind im Dorfzentrum auch mehrere bezugsfähige Bauten unbewohnt. Ohne Siedlung am Ortsrand, frequentiertem Wirtshaus und renovierter Kapelle wäre die Dorfidylle völlig trostlos. Insgesamt stehen in der südlichen Kleinregion Waldviertler Kernland rund um Ottenschlag im Bezirk Zwettl laut Leerstandszählungen mehr als 300 Häuser leer. In weiteren 200 leben Einheimische, die schon über 80 Jahre alt sind.

„Wenn wir nichts tun, ist die Gegend in zirka 100 Jahren entvölkert“, sagt Regionsmanagerin Doris Maurer, die sich mit ihrem düsteren Szenario zwar nicht nur Freunde macht, aber jetzt wachrütteln will, um eine Trendumkehr zu schaffen.