Auch an der March etwa in Hohenau und Angern (NÖ) gibt es derzeit massenhaft Überschwemmungsgelsen. Sie werden in den kommenden Tagen und Wochen ihre Gelege ablegen. Zuvor müssen sie stechen und Blut saugen. Darin sind nämlich Eiweißstoffe, die für Reifung der Gelseneier unbedingt vonnöten sind.

Entwarnung: In zwei Wochen wieder Ruhe

Dass sie trotzdem weniger zur Plage werden als im späten Frühling oder Sommer liegt an den Menschen und nicht Mücken, so Seidel: "Wir sitzen in dieser Jahreszeit vermehrt in der Schule oder in Büros, und halten uns auch in der Freizeit weniger draußen auf", erklärte er. Man würde die vielen Gelsen also weniger wahrnehmen und sei nicht so stark mit ihnen konfrontiert.

Die adulten Tiere verschwinden in etwa zwei Wochen wieder, und sie können im Gegensatz etwa zu Hausgelsen (wie den "Gemeinen Stechmücken" - biologisch "Culex pipiens") nicht überwintern. Dies vermögen nur ihre Eier, die Gelsenweibchen wieder dort ins Trockene legen, wo sie geruchlich feststellen, dass es ein Hochwassergebiet ist.