Geldflüsse: Üble Vorwürfe gegen Gewerkschaftsspitze

Wiedner sagt, dass seine Frau „so etwa im Jahr 2012 oder 2013“ kurz eine Art Gewerkschafts-Café am Volkertmarkt in Wien-Leopoldstadt geführt hat. „Sie hat dort drei Tage in der Woche gearbeitet“, sagt Wiedner. Eigentlich habe aber er die 500 Euro Lohn pro Monat privat bezahlt. Er habe den Betrag an die Gewerkschaft überwiesen und diese habe dann die Summe an seine Frau weitergeleitet. Das hatte „steuerliche Gründe“, sagt Wiedner. „2014 war das aber schon wieder vorbei“.