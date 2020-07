Gehäutete Katzen in Graz: Mehrere Hinweise, aber keine Spur

Im Fall der beiden gehäuteten Katzen in Graz hat es am Sonntag noch keine Hinweise auf den oder die Täter gegeben. Nach Angaben der Polizei trafen zwar mehrere Hinweise ein, bisher gab es aber keine brauchbare Spur.

Innerhalb von nur einer Woche wurden im Grazer Stadtgebiet zwei gehäutete Katzen aufgefunden. Eine wurde vorigen Sonntag (12. Juli) am Griesplatz entdeckt, sie lebte noch, musste aber eingeschläfert werden. Das zweite Tier wurde Samstag (18. Juli) früh von einer Passantin im Bezirk St. Peter in der Petrifelderstraße tot aufgefunden. Ihr war der Bauch aufgeschnitten worden, das abgezogene Fell hing noch am Körper.

Streifen verstärkt

"Es kommen immer wieder Hinweise, die aber alle im Sand verlaufen", meinte Polizeisprecher Fritz Grundnig auf APA-Anfrage. Als erste Maßnahme würden nun die Polizeistreifen in der Nacht im Stadtgebiet verstärkt, auch Zivilstreifen werden vermehrt eingesetzt. Ob der Täter auch eine Gefahr für Menschen darstelle, sei "absolut unmöglich, abzuschätzen. Das wäre ein Blick in die Glaskugel", erklärte der Polizist.

Mittlerweile wurden von mehreren Seiten Belohnungen ausgesetzt: Tierschutzstadtrat Mario Eustacchio (FPÖ) versprach für dienliche Hinweise 2.000 Euro, mehrere Privatpersonen stellten ebenfalls mehr als tausend Euro in Aussicht.

Die Polizeiinspektion Karlauerstraße ersucht unter der Nummer 059133/6585 um zweckdienliche Hinweise.