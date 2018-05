Gegen die Spekulation: Wer nicht baut, wird enteignet

Ein Überblick zeigt: Die Bundesländer sind nicht alle gleich streng bei Baulandhortung. Die Maßnahmen reichen von Abgaben, Rückwidmungen bis Versteigerungen.

Vorarlberg: Im westlichsten Bundesland Österreichs soll beim Kauf eines Baugrunds künftig innerhalb von sieben Jahren gebaut werden, ansonsten droht die Versteigerung. Außerdem sollen Gemeinden „Verdichtungszonen“ schaffen können. Für Grundstücke in diesen Zonen gibt es eine nachträgliche Bebauungspflicht von zehn Jahren. Wir sie nicht eingehalten, wird rückgewidmet.

Tirol: Auch hier können Grundstücke im Falle von Nichtbebauung nach dem Kauf versteigert werden. Die Frist wurde 2016 von fünf auf zehn Jahre gestreckt, im Gegenzug gibt es aber keine Möglichkeiten zur Fristverlängerung mehr.

Salzburg: Wie in Tirol und Vorarlberg haben auch hier die Preise massiv angezogen. Am 1. Jänner 2018 trat eine Raumordnungsnovelle in Kraft. Bauland-Neuwidmungen bleiben nun nur noch zehn Jahre aufrecht. Wird nicht gebaut, kommt es zur Rückwidmung.

Oberösterreich: Auch hier werden bereits Maßnahmen gegen Baulandhortung überlegt. Schon jetzt sind in Gemeinden Bausicherungsverträge bei Umwidmungen üblich. Läuft eine vereinbarte Frist ab, muss das Grundstück an die Gemeinde abgegeben oder mit ihrem Sanktus an Bauwillige verkauft werden.

Kärnten: Eine „Baulandmobilisierungsabgabe“ stand zur Diskussion. SPÖ und ÖVP haben sich aber dagegen entschieden.

Steiermark: Seit 2004 gibt es eine Investitionsabgabe auf Bauland: ein Euro pro Quadratmeter, wenn nicht bebaut wird.

Niederösterreich: Gemeinden können bei Umwidmungen einen Bebauungsfrist von fünf Jahren festlegen. Pönalen und Rückwidmungen sind möglich.

Burgenland: Gemeinden können eine Baufrist von fünf bis zehn Jahren verordnen und diese mit Umwidmungen sanktionieren.