Gefahrenguttransporter in Kärnten aus dem Verkehr

Die Kärntner Polizei hat einen polnischen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug, das von einem 35-jährigen Polen gelenkt wurde, war am Mittwoch auf der Südautobahn in Richtung Italien unterwegs, als es in Klagenfurt gestoppt und kontrolliert wurde. Der Sattelschlepper hatte 25 Tonnen hochkonzentrierte Salpetersäure geladen, wies aber schwerste Mängel, unter anderem an den Bremsen, auf. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und nahmen die Kennzeichen ab.