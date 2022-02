Ferkel brachten kein Glück: Burgenländischer Unternehmer wurde verurteilt

Im Prozessfinale am Dienstag ging es um den letzten Strohhalm, an den sich der Ferkel-Exporteur bis 2013 klammerte. Der Unternehmer wollte eine bestehende Anlage für den Ausstoß von jährlich 60.000 Ferkel im kroatischen Dubravica kaufen oder pachten. Ein steirischer Tierarzt, der sich im Zeugenstand als „global tätiger Berater“ vorstellte und im Auftrag der österreichischen Ferkelgenossenschaft oft mit dem Angeklagten in Kroatien unterwegs war, bezeichnete Dubravica als „interessantes Projekt“, an dem er sich womöglich auch beteiligt hätte. Abgesehen davon, dass man in Österreich für einen derart riesigen Mastbetrieb „keine Genehmigung erhalten hätte“, wäre auch der Kaufpreis von 6,1 Millionen Euro ein Klacks gewesen, „jede größere Hausbank“ hätte das finanziert. Abnehmer des Schweinefleisches wären Supermärkte in Kroatien gewesen. Die Ferkel wären weiter aus Österreich gekommen, das immer wieder „ein Ventil“ für den Ferkelüberschuss brauche. Gescheitert sei die Übernahme an politischen Seilschaften und der schlechten Zahlungsmoral mancher kroatischer Unternehmer. Dubravica wäre „ein Lottosechser“ gewesen, so der Angeklagte.

Am Ende war‘s eine Niete.