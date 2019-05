Gefahr im Straßenverkehr: „Handy am Steuer wie 0,8 Promille“

Was hatten 115.470 Österreicher im Vorjahr mit Fußball-Ikone David Beckham gemeinsam? Sie wurden von der Polizei am Steuer ihres Wagens beim Telefonieren erwischt.

Was Beckham von den Österreichern trennt, sind die Konsequenzen: Weil das Vergehen in Großbritannien als Delikt im Punkteführerschein gilt, musste der prominente Ex-Kicker seine Fahrerlaubnis für sechs Monate abgeben. Er hatte zuvor bereits Strafpunkte wegen Schnellfahrens und Tippens am Smartphone während des Autofahrens gesammelt.

In Österreich werden „nur“ 50 Euro Strafe fällig. Und auch das nur, sofern man von der Exekutive angehalten wird, oder auf einem Radarbild beim Telefonieren zu sehen ist, erklärt Andreas Stipsits, Leiter der burgenländischen Verkehrsabteilung. Aufgrund einer Beobachtung verschickt würden solche Anzeigen nicht.