Syrer hilft via Tiktok: "Wenn ich hier lebe, will ich auch helfen"

Ein Mann spricht ihr gut zu, umarmt sie. Der Mann heißt Nimer Nimer und lebt seit neun Jahren in Österreich . Er kam 2015 als Flüchtling ins Land. Als man händeringend Unterstützung beim Hochwasser in Niederösterreich benötigte, organisierte er via Social Media Hunderte Helfer , leitete selbst eine Gruppe von fast 80 Leuten an.

Vor etwa zwei Wochen wurde ein Video in den Sozialen Medien vielfach geteilt: Eine verzweifelte Frau steht in Niederösterreich im Wasser, versucht die Schäden, die durch die Unwetter entstanden sind, zu beheben.

Dass er in Notsituationen zur Stelle ist, zeichnete sich schon früh ab. Vor neun Jahren kam er aus Syrien – wo er geboren wurde – nach Österreich, ist aber eigentlich Palästinenser. Er hat sich rasch in der Flüchtlingshilfe engagiert, habe mithilfe der Gemeinde in Rohrbach in Oberösterreich innerhalb eines Jahres Deutsch gelernt, bald als Dolmetsch ausgeholfen.

Wertvolle Tipps zum Leben in Österreich

Seit einigen Jahren informiert er seine Community auf Facebook und Tiktok über Jobmöglichkeiten, unterstützt bei Behördenwegen und spricht über österreichische Werte und Integration. Dabei ist ihm wichtig, dass sich Geflüchtete gut benehmen – deshalb erklärt er nachvollziehbar, was verboten und was erlaubt ist. Und gibt wertvolle Tipps zum Leben in Österreich.