Nach Unwetter: Rotes Kreuz stellt Versorgung mit Trinkwasser sicher

Seit 14. September wurden Beeinträchtigungen in 36 Gemeinden bei der Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich eingemeldet. „Seit den ersten mikrobiologischen Belastungen der Anlagen sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterwegs und unterstützen die Gemeinden und Genossenschaften, um schnellstmöglich wieder einwandfreies Trinkwasser für die betroffenen Haushalte herzustellen“, versichert Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Die Starkniederschläge vor rund drei Wochen haben nicht nur lokal für Hochwasser und Überschwemmungen gesorgt, sondern bringen auch die lokale Trinkwasserversorgung jetzt an die Grenzen.

Derzeit werde jedenfalls engmaschig überwacht. In acht Gemeinden hat das Wasser wieder die passende Trinkqualität, in 28 anderen Gemeinden nicht. Und dort könne es noch länger dauern.

Betroffen seien Quellen, die aus oberflächennahen Wässern gespeist werden und deren Einzugsgebiete keine große Überdeckung aufweisen. Je nach Wasserversorger gibt es unterschiedliche Möglichkeiten die Trinkwasserqualität auch rascher wiederherzustellen, so kann etwa durch Ausleiten des betroffenen Wasserspenders, durch Entkeimung mit ultraviolettem Licht oder durch Chlorung unter Umständen auch die Trinkwasserqualität schneller wiederhergestellt werden, heißt es seitens des Landes.

Ulrichsberg, St. Oswald bei Haslach, Grünbach, Alkoven, Großraming, Oberndorf bei Schwanenstadt, St. Lorenz, Roitham am Traunfall, Oberneukirchen, Pfarrkirchen im Mühlkreis, Lochen, Neustift, Sonnberg, Unterweitersdorf, Alberndorf, Altenberg, Eidenberg, Feldkirchen, Gramatstetten, Hellmonsödt, Herzogsdorf, Kirchschlag, St. Gotthard, Walding, Haibach, Lichtenberg, Bad Leonfelden, St. Leonhard bei Freistadt

Deshalb beginnt das Rote Kreuz Oberösterreich damit, die regionale Versorgung von Haushalten mit Trinkwasser zu sichern.

Was sonst in Katastrophengebieten, etwa nach schweren Erdbeben, zum Einsatz kommt, wird nun in Oberösterreich angewendet. Das OÖ. Rote Kreuz betreibt ab Montag eine Trinkwasserversorgung mittels Wasserverteil-Kits.