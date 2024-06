Rotes Kreuz warnt: Klimakrise verändert das Leben nachhaltig

Das soll noch verstärkt werden. "Wir gründen eine Energiegemeinschaft Rotes Kreuz, über die wir alle Dienststellen mit Strom aus unseren Photovoltaikanlagen versorgen können", erläutert Thomas Märzinger , Landesgeschäftsstellenleiter Stellvertreter. Derzeit gibt es noch Probleme mit der Einspeisung - in Oberösterreich ist bekanntlich das Netz längst nicht für den nötigen Bedarf an Sonnenstromanlagen ausgelegt.

Deshalb will das Rote Kreuz eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz übernehmen. Etwa beim nachhaltigen Neubau der Dienststellen. In Grein musste das Rot-Kreuz-Haus aus der Hochwasserzone abgesiedelt werden. Der Neubau wurde nachhaltig, effizient und möglichst klimagerecht errichtet.

Was zum nächsten Punkt führt: Elektromobilität. Derzeit hat das Rote Kreuz in einem Fuhrpark von knapp 700 Autos erst 20, die mit Strom laufen. Vor allem im Bereich der Pflege sieht Märzinger schon jetzt Potenzial.

Und schließt mit einer Forderung, die bei der Klimaerhitzung greifen soll: "Die Forschung zeigt ein deutliches Bild. Es braucht eine breit getragene Informationsoffensive und ein Paket an Maßnahmen, wie frei zugängliche klimatisierte Räume, in denen die Menschen vor allem in Städten Schutz vor der Hitze finden."

Denn besonders in verbauten Gebieten steigen hitzebedingte Notfälle wie Kreislaufprobleme, Sonnenstiche, Hitzschläge oder Dehydrationen an. Was besonders für ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke und Personen, die im Freien arbeiten, gefährlich ist. Deshalb empfiehlt das Rote Kreuz: "Rufen Sie beim Ärztenotruf 1450 an, dort gibt es Informationen zum Schutz gegen die Hitze."