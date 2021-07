Gastronomie sucht händeringend Personal

Pandemie dünnte aus

Gastronomie-Personal suche man in ganz Niederösterreich, wie Mario Pulker, Obmann des Fachverbands für Gastronomie in der Wirtschaftskammer NÖ, weiß. „Der Mitarbeitermangel ist kein Trend mehr, sondern bittere Wahrheit“, so Pulker, der unweit vom Hotel Gasthof Klinglhuber selbst ein Hotel und Restaurant in Aggsbach-Dorf (Bezirk Krems) betreibt. Die Pandemie habe laut ihm die ohnehin schon maue Mitarbeiterschicht noch weiter ausgedünnt. „Viele Mitarbeiter waren nach der Sommersaison nicht in Kurzarbeit, sondern de facto arbeitslos, da sie die Wintersaison noch nicht angetreten hatten“, erklärt er. Anstatt untätig auf die nächste Saison zu warten, sattelten die Fachkräfte zum Teil um. „Die Gastronomie hat viele Kräfte an andere Branchen verloren“, zieht Pulker eine traurige Bilanz. „Unsere Mitarbeiter sind in der Industrie, vor allem aber auch in der Versicherungs- und Bankenbranche beliebt, weil sie den Kundenkontakt gewohnt sind.“