Gastronomen fordern Klarheit über Öffnungs-Regeln

Die Testung in den Betrieben werde sicher eine große Herausforderung, hieß es. Hier sprach sich Pulker für eine zentrale Beschaffung der Kits durch den Bund aus. Der Regelfall müsse sein, dass die Mehrheit der Gäste bereits mit einem Nachweis über ein negatives Ergebnis in die Lokale komme und lediglich die Laufkundschaft werde in den Lokalen getestet. Zur Gästeregistrierung werde die Fachgruppe in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) in Abstimmung mit der Landessanitätsdirektion wieder allen Betrieben ein Formblatt zur Verfügung stellen.

Danninger versprach den Wirten "Unterstützung bei ihren Comeback-Plänen" und verwies auf eine Förderung von bis zu 100.000 Euro für Gastgeber, die in die Qualität des Angebotes investieren. Die Förderung startet ab 3. Mai, in Summe stehen dafür laut Aussendung drei Mio. Euro zur Verfügung.