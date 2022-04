Gastro-Neustart mit Gespür für Tradition in Salzburg

Wettergott regiert hier

„Die Schwestern haben 2010 groß saniert“, erzählt Götzenauer über die Eigentümer der Benediktinerinnenabtei am Nonnberg. So erinnert auch der Name an die erste Äbtissin in Salzburg. Die Grundsubstanz könnte viel Geschichte erzählen: „Am Stiegengeländer steht 1925“, erzählt der Wirt über das vermutete Baujahr. Er will vor allem eines: „Ich gehe es mit viel Demut und Respekt an“, sagt der neue Chef und meint dabei nicht unbedingt den christlichen Hintergrund, sondern „eigene Gesetze“ auf der Erentrudisalm. Der Wettergott hat oft das Sagen: Bei Schönwetter können schon einmal bis zu 300 Gäste draußen Platz nehmen, im Inneren kommen 160 Sitzplätze dazu. Und die hauseigene Kapelle macht auch spezielle Feste, wie Hochzeiten, möglich. Mit Übernachtungen – es gibt auch 16 Zimmer – startet er vorerst aber noch nicht.