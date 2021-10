"Anergienetze": Wie man Gasheizungen aus dem Altbau bekommt

Das System ist an sich überraschend simpel. Sonnenwärme wird in 110 Metern Tiefe in einer „Massebatterie“ aus 18 Tiefensonden eingelagert. Im Winter nutzt man sie dann für Heizung und Warmwasser, im Sommer kann man mit der Erdkühle wiederum die Räume herunterkühlen und gleicht gleichzeitig den winterlichen Wärmeverlust im Boden aus – ein perfekter Kreislauf.

Ein weiterer großer Vorteil eines Anergienetzes ist, dass man es nach Belieben erweitern kann. „Es funktioniert wie ein Lego-System“, fasst Architekt Johannes Zeininger zusammen. Um das volle Potenzial auszunutzen, braucht es aber auch den öffentlichen Raum – etwa, weil nicht überall Höfe vorhanden sind, die sich für die Bohrungen eignen. Besonders effizient wird es dann, wenn sich eine günstige Abwärmequelle in der Nähe befindet. In der Schweiz werden etwa seit 2014 5.500 Bewohner von Bestandswohnungen mit der Abwärme aus Rechenzentren versorgt.

Politischer Handlungsbedarf

In Österreich sieht Zeininger nach dem erfolgreichen Pilotprojekt nun die Politik gefordert, um den rechtlichen Rahmen und entsprechende Förderschienen zu schaffen. 350.000 Euro hat die Technik für die „Startzelle“ des Anergienetzes gekostet. Dafür liegen die laufenden Energiekosten weit unter jenen für Gas. In 20 Jahren haben sich so die höheren Errichtungskosten für ein Gründerzeithaus amortisiert.