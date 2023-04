Fußgänger in der Steiermark von Rennradfahrer tödlich verletzt

Der 46-jährige Rennradfahrer aus dem Bezirk Leibnitz fuhr mit seinem Rad auf der B69 von Oberhaag in Richtung Arnfels. Bei Straßenkilometer 46,1 kam es gegen 16.00 Uhr im Kreuzungsbereich B69/Kohlerggrabenweg zu einem Zusammenstoß mit dem 83-jährigen Fußgänger. Der Sohn des 83-Jährigen setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Wenige Minuten später trafen drei „First-Responder“ an der Unfallstelle ein. Während diese die Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführten, trafen weitere Rettungskräfte am Unfallort ein. Der bewusstlose 83-Jährige konnte stabilisiert werden. Der Rettungshubschrauber C 12 transportierte den Mann aus dem Bezirk Leibnitz in das LKH Graz. Der Mann erlag aber am Abend im Krankenhaus seinen Verletzungen.