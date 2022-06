Fußball am Bildschirm, statt am Platz

„Unsere Aufgabe ist es, Sportarten zu fördern, die es sonst gar nicht geben würde“, so Dieter Muhr, Militärkommandant von Oberösterreich, am Dienstag in der HTL Grieskirchen. Denn dort ist er mit dem Gefreiten Özelt zu Besuch, um an die Jugendlichen auch eine weitere wichtige Botschaft auszusenden: Computerspielen ist o. k., aber nur mit ausreichend Bewegung.