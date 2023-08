Fünfjähriger atmete giftige Gase ein: Rettungshubschrauber-Einsatz

In der Steiermark ist am Samstagabend ein fünfjähriger Bub mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht worden, nachdem er mit giftigen Substanzen experimentiert hatte. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag berichtete, mischte das Kind gegen 19 Uhr auf einem Bauernhof in Miesenbach (Bezirk Weiz) zwei Substanzen Maschinenreinigungsmittel in einem Becher zusammen. Durch die Reaktion entstanden giftige Gase, die der Bub einatmete.

Das Kind habe dann ein Kratzen im Hals verspürt. Als die Mutter den Raum betrat und den Sachverhalt bemerkte, habe sie ihren Sohn sofort ins Freie gebracht, so die Polizei. Der Zustand des Buben habe sich zwar verbessert, doch hatte er leichten Husten. Die Mutter verständigte die Vergiftungszentrale, woraufhin das Rote Kreuz und ein Notarzt das Kind versorgten. Es sei dann auch zur Sicherheit mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Leoben transportiert worden.