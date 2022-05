Fünf Verletzte nach Schlägerei unter Hotelmitarbeitern in Tirol

In einem Hotel in der Tiroler Bezirkshauptstadt Landeck ist es am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache zu einer Schlägerei unter acht Mitarbeitern gekommen. Fünf Personen wurden Polizeiberichten zufolge verletzt - zwei lettische Staatsangehörige im Alter von 29 und 32 Jahren und ein 30-jähriger Slowake mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwei weitere Slowaken wurden an Ort und Stelle versorgt. Nach Abschluss der laufenden Ermittlungen werden laut Polizei Anzeige erstattet.