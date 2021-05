Führerscheinneuling raste betrunken durch Thujen-Hecke

Ein schwer betrunkener Führerschein-Neuling ist am Sonntagabend in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und durch eine Thujenhecke in einen Garten gekracht.

Der 17-jährige dürfte laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen sein. Bei dem Unfall wurden neben dem Auto mehrere Thujen, ein Sandspielkasten, ein Kinderspielturm mit Rutsche sowie ein Gartenhäuschen beschädigt. Seinen Führerschein ist der 17-Jährige vorerst wieder los.