Frühling im Winter: Sport-Events schwimmen davon

In Wien blühen die Blumen, auch in den nächsten Tagen ist laut Meteorologen kein echter Wintereinbruch in weiten Teilen Österreichs in Sicht. Die Sorgenfalten bei den Veranstaltern großer Wintersport-Events werden immer größer.

Der Jänner 2014 könnte wie schon der Dezember 2013 als der zweitwärmste aller Zeiten in die Statistik eingehen. Nur der Jänner 2006 war noch wärmer. Verschärft wird die Situation, dass es abseits von Südösterreich viel zu trocken ist. Und wegen des Föhns kann es zum Wochenende in exponierten Lagen bis zu zwölf Grad warm werden.