Frühling: Blüte ist drei Wochen zu früh dran

Der Obmann der Vereinigung „Wachauer Marille“, Franz Reisinger, ist schon „ein bisschen unruhig“. In der Wachau blühen die Bäume noch nicht. Das liege wohl daran, dass sie nicht so geschützt seien wie im Schrebergarten von Susi. „Aber es ist verdächtig warm und noch drei Wochen zu früh“, sagt Reisinger. Sobald die Pflanzen in den Saft gingen, würden sie sehr empfindlich werden.

Dies passiere, wenn es „mehrere Tage hintereinander über 15 Grad Celsius hat, den ganzen Tag die Sonne scheint und in der Nacht nicht abkühlt“. Er ergänzt: „Wir hoffen, dass es kühl bleibt und es sich noch möglichst lange rauszögert.“ Ideal wäre eine Marillenblüte erst um den 10. April. Dann sei die Gefahr, dass die Pflanzen noch Schäden erleiden, geringer.