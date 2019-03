Tipps: Trügerischen warmen Temperaturen trotzen

„Die Gärtner sollen sich trotz der warmen Temperaturen nicht dazu verleiten lassen, frostempfindliche Pflanzen wie Pelargonien, Wandelröschen, Enziansträucher oder Engelstrompeten aus den Winterquartieren zu holen. In den Nächten erwarten uns zum Teil noch empfindliche Fröste“, rät Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

Weniger empfindliche Pflanzen wie Oleander oder Oliven, Zwerg- oder Hanfpalmen könnten tagsüber ins Freie gestellt werden. Sie sollten allerdings sonnenabgewandt stehen, damit sie sich langsam an die Sonne gewöhnen. „Wer die Pflanzen dem prallen Sonnenlicht aussetzt, riskiert einen Sonnenbrand an den Blättern, der an braunen Flecken zu erkennen ist“, sagt die Expertin. Sollte kein Frost in der Nacht zu erwarten sein, könnten sie auch im Freien gelassen werden. Als besonderen Tipp ergänzt sie, die Pflanzen an windgeschützten Standorten zu platzieren, wie im Innenhof oder an der Hausmauer.