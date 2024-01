Frontalzusammenstoß forderte ein Todesopfer in der Steiermark

Nachkommende Lenker setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch Verkehrsteilnehmer und eingetroffenen Rettungskräfte an der Unfallstelle wurde der 26-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 in den Medizinischen Campus Drei des Kepler Universitätsklinikums Linz eingeliefert.

➤ Mehr lesen: In Italien gestohlene Luxusuhren in Wien aufgetaucht