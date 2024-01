Rabiate Pkw-Lenkerin fuhr Parkplatzeinweiser bewusst nieder

Ein besonders schwerer Fall von Nötigung wurde nach Angaben der Polizei am Samstag von einer 36-jährigen Autolenkerin aus Slowenien auf dem Parkplatz in Grän (Bezirk Reutte) verübt. Die Frau fuhr bewusst auf einen Einweiser des Skiparkplatzes los, der sie an der Weiterfahrt hindern wollte, nachdem sie bereits die Kolonne von anderen Gästen überholt hatte.

➤ Mehr lesen: 75 Euro für Ski-Tagesticket: Wie und wo Sie sparen können

Die Frau war mit ihrem Pkw aus der Kolonne ausgeschert und fuhr auf den 30 Jahre alten Bediensteten los, der ihr per Handzeichen zu verstehen gab, dass sie anhalten soll. Die Frau fuhr ihm allerdings leicht gegen die Unterschenkel.